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Agente della Digos muore investito in area di sosta. Avrebbe dovuto scortare i tifosi dell'Avellino a Cesena

Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 14:35Altre Notizie
19.10.2026 14:35Altre Notizie
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Un suv a velocità sostenuta ha centrato l'ispettore che si trovava nell'area di sosta in attesa dell'arrivo dei tifosi dell'Avellino
FotoTUTTOmercatoWEB

Si è giocata ieri la gara tra Cesena e Avellino, valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie B, ma, al netto dell'1-1 finale, il match è salito alla cronaca per la scomparsa dell'agente della Digos Antonio Villani, investito da un suv mentre scortava i tifosi della compagine irpina verso lo stadio della città romagnola.

L'accaduto.

Il tutto è accaduto presso un’area di sosta sulla E45, all'altezza di Borello, nel cesenate. Stando a quanto ha riferito Il Resto del Carlino, il poliziotto è stato investito accidentalmente da un suv mentre si era fermo nell’area di servizio per attendere l’arrivo dei pullman dei tifosi campani: l'auto procedeva a sostenuta velocità e, prima di arrivare all’area di servizio, il conducente ha perso il controllo del mezzo, abbattendo i cartelli stradali e distruggendo l’aiuola che separa la superstrada dall’area di servizio, arrivando poi a centrare Villani, fuori dalla macchina di servizio. L'ispettore è deceduto sul colpo, mentre un altro poliziotto è rimasto ferito ma senza essere in pericolo di vita. La Procura di Forlì aprirà adesso un fascicolo d’inchiesta, ma il conducente del suv è accusato di omicidio stradale.

La nota dell'Avellino.

Di seguito, la nota diffusa dal club irpino: "L’U.S. Avellino 1912, in tutte le sue componenti, in seguito alla tragedia che ha visto perdere la vita ad Antonio Villani, agente della Digos della questura di Avellino, con un forte abbraccio esprime cordoglio alla famiglia e si unisce al dolore di tutti i suoi colleghi".

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