Anderlecht, Kompany pronto a pagare di tasca sua gli stipendi di chi non accetta il taglio

vedi letture

Un intervento per cercare di sistemare una vicenda che potrebbe provocare grandi fratture. Secondo il giornale belga Hln, è quello che si è offerto di fare Vincent Kompany, difensore dell'Anderlecht pronto a pagare di tasca sua gli stipendi dei compagni di squadra che non accettano il taglio di una mensilità proposto dal club per far fronte alle mancate entrate a causa dell'emergenza Coronavirus. Alcuni giocatori della squadra sono contrari e l'ex Manchester City sarebbe pronto, oltre a rinunciare alla mensilità, a coprire le spese di chi non aderisce al piano societario.