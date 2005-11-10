Armanini: "Manchester City, sentenza che cambierà Premier e calcio europeo"

Ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Giovanni Armanini, che ha commentato la situazione del Manchester City: "Penso che domenica i tifosi abbiano dato una lezione al mondo, perché si sono presentati con le banane in tribuna. Una cosa che veniva fatta alla fine degli anni Ottanta, per dare colore alla tribuna e alle curve. Questo segno è stato di fedeltà, hanno voluto dire 'Qualsiasi cosa accada, continueremo a supportare la squadra'. Non vuol dire che non siano preoccupati, ma il calcio è anche questo. E' stata una reazione encomiabile. Sono anche preoccupato. Queste situazioni possono avere delle escalation, invece abbiamo visto che chi va in trasferta ha questo atteggiamento. Ed è un bel segnale. Dentro tutta questa vicenda bisogna applaudire i tifosi. Poi se vai sui social leggi che dovrebbero punirsi, ma i tifosi non c'entrano nulla, si trovano additati di una colpa non loro".

E ha aggiunto: "Ora aspettiamo le sentenze, ma serviranno anni per questa vicenda. C'è il ricorso, c'è stato un tentativo di patteggiamento non andato a buon fine, ora si andrà fino in fondo. Loro andranno alla giustizia ordinaria, contano molto su questo aspetto. E a questo punto si va allo scontro finale. E' tutto l'impianto su cui si è retto non solo il calcio inglese ma quello europeo, quello per cui un club che fattura cento può incassare 10 e uno che fattura mille può incassare dieci volte tanto. Poi i regolamenti non andrebbero violati, ma loro andranno all'attacco di questo. E in tutto questo i tifosi del City hanno detto 'Vada come vada'. Verso febbraio-marzo arriverà la risposta al ricorso effettuato, poi la sentenza è appellabile ulteriormente alla giustizia ordinaria. Non so se saranno subito applicabili le sentenze, vedremo. Io credo che un campionato che riesce a fare giustizia in 20 anni, lasciando in sospeso tanti punti di domanda su quello che è successo nelle sue competizioni negli ultimi 20 anni, anche se vince non può essere contento perché nelle menti dei tifosi instilla il pensiero che competizioni non sono state regolari. E quindi il regolamento va cambiato comunque. Io mi aspetto che il ricorso lo perdano. E ci sarà non solo una Premier diversa dopo, ma anche un calcio europeo diverso. La Premier oggi è già debole, ha ammesso ora che ci sono state violazioni per anni. E non è ammissibile che rimanga così. Il City a conti fatti, in 20 anni in cui ha speso come hanno fatto tanti altri, quindi che loro abbiano violato è evidente, così come che hanno speso meglio degli altri".