In Premier vola l'Arsenal campione in carica, che precede la sorpresa Brighton e il Manchester City di Enzo Maresca, che dopo un inizio fulminante è calato nelle ultime settimane. E a fare il punto alla radio di Tuttomercatoweb.com è stato il giornalista Giovanni Armanini, che è partito dal City e anche dalle sue vicende extra-campo: "La situazione ora è congelata, perché il ricorso è stato presentato e si aspetta gennaio per avere una risposta. Poi ci saranno anche dei controricorsi già annunciati dal club, che andrà oltre la giustizia sportiva - ha detto a Maracanà -. In questa pausa nazionali non ci sono state novità, il 1° ottobre il City ha presentato ricorso, quindi per ora non c'è nulla di nuovo. Intanto però la squadra ha cominciato a balbettare in campo. Tanti gol subiti nelle ultime tre partite e tre sconfitte. E poi è anche vero che erano partiti con 7 vittorie su 7, ma fa specie questa totale involuzione".

Mentre su Arsenal e Brighton, ecco il parere del giornalista: "Negli ultimi anni ho seguito con grande attenzione l'Arsenal. Il City di Guardiola, fino allo scorso anno, aveva una potenzialità per arrivare a 90 punti, quest'anno per una serie di incertezze e il cambio di gestione difficilmente ci arriverà. L'Arsenal finora ha vinto 9 partite su 10, segna molto meno ma mostra una solidità superiore. Direi che l'ultimo campionato ha rivoltato le gerarchie. Il City può chiudere a 80-85 punti. Un campionato in cui emergono ancora una volta realtà importanti. Vedi il Chelsea e il Brighton, perché ha un tecnico che conferma quello che sta succedendo ormai da un decennio. Da quando arrivò Conte in Premier, c'è stata una pletora di allenatori tedeschi che è venuta in Inghilterra, che hanno una mentalità d'azienda. Il modello tedesco di allenatori aziendali e aziendalisti che si adatta alla situazione attuale. Hurzeler ha importanti idee di equilibrio e pragmatismo".

Armanini che poi ha fatto anche un accenno importante sul cambiamento che si sta avendo nel modo di fare mercato in Premier: "Crescono molto le operazioni interne, perché i costi sono aumentati talmente tanto e solo loro, scambiandosi i giocatori, possono fare certe plusvalenze e sistemare i conti. E questo è un indice di crisi. Se sei costretto a ricorrere al mercato interno e poi comprare e fare plusvalenze e coprire i conti anche pregressi, vuol dire che hai una criticità che poi potrebbe presentarsi nel lungo periodo".