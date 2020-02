vedi letture

Cambiasso: "Sono felice, l'Atalanta è scesa in campo per vincere. Ora due risultati su tre"

Esteban Cambiasso ha commentato il successo dell'Atalanta sul Valencia dagli studi di Sky Sport: "Io do sempre merito all'Atalanta. Queste considerazioni le facciamo anche in campionato. Cosa non ha funzionato? Merito dell'Atalanta. Sono felice. Chi gioca in casa ha l'obbligo di vincere, la cosa principale è questa perchè poi fuori casa hai due risultati su tre. L'Atalanta è scesa in campo per vincere e sono felice".