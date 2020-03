Caso Rugani, Varriale: "Enorme in bocca al lupo. Quasi certa fine Serie A e CL della Juve"

Il vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale, ha parlato del caso Rugani attraverso un tweet. "Il primo pensiero è per Daniele Rugani, cui va un enorme in bocca al lupo per una rapida guarigione. Poi la riflessione amara riguarda il fatto che questa notizia pone quarti certamente fine sul campionato e compromette anche la Champions League della Juventus".