Causio: "Conosco Pioli, sta lavorando bene. Milan coeso e trascinato da Ibrahimovic"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di MilanTv durante il pre-partita di Udinese-Milan, l'ex calciatore bianconero Franco Causio ha parlato così. Ecco le sue parole riportate da MilanNews.it: "Il Milan ha un giocatore di una certa età che è un trascinatore. Ibrahimovic ha elevato la tecnica della squadra e ha trasformato il Milan in una formazione forte, quadrata e veloce. Il centrocampo mi piace molto. Conosco bene Stefano Pioli ed è una persona pacata che sta lavorando bene e sta proseguendo il lavoro dello scorso anno. I giocatori giovani sono cresciuti e hanno una guida importante come Ibra. Ci sono altri leader nella squadra come Donnarumma e Romagnoli che formano una spina dorsale forte. L'entusiasmo e le vittorie portano il Milan al livello di altre squadre anche perchè questo virus, a mio parere, ha falsato il campionato. Non è un torneo bello perchè senza pubblico i giocatori faticano a trovare le motivazioni necessarie"

Sull'Udinese.

"Su 5 partite ne hanno perse 4. I nuovi innesti dall'Inghilterra hanno cambiato molto la squadra e hanno giocatori come De Paul e Pereyra che possono fare la differenza. Ha una mentalità offensiva e che può fare bene anche con gli attaccanti che ha. E' una squadra che gioca ma che lascia anche giocare. Mi spiace non vedere la partita dallo stadio"

Su Leao.

"E' un ragazzo giovane e bisogna dare ai giocatori stranieri il tempo di ambientarsi. Ha mezzi importanti e grande talento. Giocare con la maglia del Milan non è come giocare con la maglia del Frosinone, è una maglia che pesa. E' un ragazzo che crescerà con grandi qualità. Il Milan ha fatto una bella scelta"