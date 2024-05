Atalanta-Fiorentina a campionato finito, Tudor: "Non è normale, ne va della regolarità"

"Ne abbiamo già parlato, sicuramente non è una cosa normale". Il tema del calendario della Serie A, con Atalanta-Fiorentina che dovrà essere recuperata il 2 giugno, dopo la fine del campionato, resta protagonista anche nella conferenza stampa di Igor Tudor alla vigilia di Inter-Lazio: "Dobbiamo aspettare una settimana per capire quello che succederà, non si tratta di avvantaggiare qualcuno ma di regolarità del campionato. Non è bello per nessuno e penso che bisogna migliorare su questo".

La Lazio è etichettata come squadra che vince solo con le piccole, la Lazio può far bene anche con un'avversaria come l'Inter? "Dopo dieci giornate già si fanno etichette sbagliate, abbiamo fatto due gare con Juventus e Roma, poi in trasferta con Genoa e Monza poi tre squadre di medio-bassa classifica. Questa analisi sulla difficoltà di partite affrontate è sbagliata, abbiamo giocato quattro partite con grandi squadre, due gare di medio livello e tre piccole. Genoa e Monza fuori casa sono due partite sono super difficili e guardate i punti che hanno fatto le altre. Sono state partite abbastanza toste, per domani si prepara la partita allo stesso modo, sia se affronti Verona o Empoli in casa, sia se affronti Juventus o Inter fuori casa. Non ci sono etichette, né pensieri o calcoli. Questo è il calcio vissuto, poi c'è il calcio di opinioni e chiacchiere".

Come stanno Gila e Guendouzi? "Stanno bene entrambi, Matteo ha avuto questa bellissima cosa che è diventato papà e si è allenato poco in settimana. Vediamo oggi di fare le scelte giuste, domani bisognerà fare le cose bene, avremo bisogno di 16 giocatori pronti a lasciare l'anima in campo per portare a casa punti".

