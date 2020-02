Chievo, accolto il ricorso contro il Desenzano per Ndrecka

© foto di Aurelio Bracco

Il Collegio Di Garanzia Dello Sport, a seguito dell’udienza tenuta in data 04.02.2020, ha accolto il ricorso presentato dalla società A.C. Chievo Verona S.r.l., difesa dall’avv. Luciano Ruggiero Malagnini, contro la società F.C. Sporting Desenzano S.S.D.R.L., nonché contro il sig. Angelo Ndrecka e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per la riforma e/o l’annullamento, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera distinta dal numero 003/2019/CFA - Sezioni Unite, depositata in data 4 ottobre 2019 e pubblicata in data 7 ottobre 2019, con la quale la Corte Federale di Appello FIGC ha rigettato il reclamo proposto dall’A.C. Chievo Verona S.r.l. avverso la decisione assunta dal TNF - Sezione Vertenze Economiche con C.U. n. 11/TFN del 7 agosto 2019, che aveva confermato, a favore della società F.C. Sporting Desenzano S.S.D.R.L., la certificazione della Commissione Premi in merito al “Premio alla Carriera” nell’importo di € 54.000,00, riferito al calciatore Ndrecka Angelo per le stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016.

La suddetta decisione, che annulla quella emessa dalla Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, è di fondamentale importanza per l’intero panorama calcistico atteso che ha definitivamente pronunciato in ordine alla natura del Premio alla Carriera, previsto e disciplinato dall’articolo 99 bis N.O.I.F., pronunciandosi a favore della sua rinunciabilità, che era stata esclusa dai giudici del primo e del secondo grado, a sezioni unite.