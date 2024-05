Torino, Zapata: "Stagione-svolta, ho dimostrato di poter segnare ancora con continuità"

Duvan Zapata, attaccante del Torino, dopo la vittoria contro il Milan è intervenuto al microfono di DAZN: "Una vittoria importante, è bello sempre fare gol. Noi siamo consapevoli in che posizione di classifica siamo, quindi ci tenevamo a vincere oggi e a chiudere bene nel nostro stadio. Manca ancora una partita, cercheremo di fare bene".

Cosa ti ha dato il Torino?

"Sono molto grato al Torino, ha avuto fiducia in me dopo una stagione complicata come la scorsa, in cui ho avuto tanti infortuni e non ho segnato tanto. Questa stagione invece è stata una svolta, ho dimostrato di poter segnare con continuità. Sono soddisfatto, ma ora voglio chiudere la stagione nel migliore dei modi".

Quanto avevi bisogno di tornare a sentirti importante?

"Questo è stato uno dei motivi più forti per accettare subito il Torino. Fin dall'inizio mi hanno fatto sentire importante. Oggi ci siamo trovati bene in campo, vediamo di finire bene".

Un pensiero sulla finale di Europa League della tua Atalanta?

"Mi dispiace che hanno perso la finale di Coppa italia con la Juventus, ma credo che andrà diversamente in Europa League. Gli auguro il meglio".