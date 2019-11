© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Costacurta, storico difensore del Milan ora opinionista televisivo, è stato intervistato dal profilo Twitter del "Nuovo Stadio Milano" per parlare dell'ipotesi di addio al Meazza per la costruzione del nuovo impianto: "Mi piace molto la Cattedrale. E' chiaro, San Siro attuale è stata casa mia per tanti anni, ci ho fatto tantissime partite e conosco praticamente qualsiasi angolo di quello stadio. Sono d'accordo, però, con ciò che vogliono fare Milan e Inter: fare un impianto nuovo, più sicuro, abbassando anche i decibel per le persone che vivono attorno e sistemare tutto. Credo non ci sia altra via".