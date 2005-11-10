La curva dell'Atalanta protesta contro i divieti di trasferta: "Il 18/10 a Milano in moto!"

La Curva Pisani dell'Atalanta esprime tutto il suo disappunto e protesta per i divieti di trasferta cui sono sottoposti in questo inizio di stagione il tifo organizzato della Dea.

Il comunicato degli ultrà

Si legge, in un comunicato ufficiale del tifo nerazzurro: "TUTTI IN MOTO A MILANO! Siamo a metà ottobre e, esclusi i preliminari di Conference, non abbiamo ancora potuto seguire l'Atalanta in trasferta. Prima Roma, poi Torino e ora Milano. Dopo le oltre 8.500 firme raccolte lo scorso anno, questa volta passeremo dalle parole ai fatti!. NOI A SAN SIRO CI SAREMO COMUNQUE! Se il divieto sarà confermato, domenica 18 ottobre accompagneremo il pullman della squadra verso San Siro, tra bandiere, torce, fumogeni e clacson. Non ci volete dentro lo stadio? Ci troverete fuori! Invitiamo tutta la tifoseria a unirsi a noi! Ritrovo e orari verranno comunicati in settimana. CURVA PISANI".

E poi anche uno striscione

Poco dopo è stato poi esposto anche uno striscione (visibile nella nostra immagine di copertina) nel quale si legge: "18/10, basta divieti. Tutti a Milano in moto!". Lo stendardo porta la firma riconoscibile della Curva Pisani, che mette quindi nel mirino la partita di campionato sul campo del Milan, di sabato 18 ottobre.