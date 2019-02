© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Del Piero parla di Atletico Madrid-Juventus. Lo fa attraverso As, dichiarando: "L'addio al Real Madrid di CR7? Un calciatore come Cristiano Ronaldo non dovrebbe mai essere ceduto, ma ci sono cicli, stimoli, nuove sfide. Cristiano ne ha scelta una esaltante: vincere la Champions League con la Juve. Non vedo una squadra favorita per la vittoria della Champions, onestamente. Ma la Vecchia Signora è molto, molto competitiva. Morata? Non credo abbia risentimento verso la Juve, certamente è un grande rinforzo per Simeone. Stasera mi aspetto una Juve compatta e organizzata, sarà una partita molto tattica. Allegri vorrà una squadra concentrata, poi c'è un sistema di gioco che in Champions dà quasi sempre ottimi risultati. Si chiama CR7", le parole dell'ex numero 10 bianconero.