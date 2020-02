vedi letture

FOTO - Napoli-Barça, al pranzo UEFA si addolciscono gli animi con la tipica Torta Babà

Tipico dolce napoletano per addolcire gli animi delle due dirigenze di Napoli e Barcellona prima della sfida di questa sera al "San Paolo", valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco la Torta Babà servita durante il pranzo UEFA, in corso proprio in questi minuti: