Juventus, Allegri: "Devo solo ringraziare i giocatori. Anche Elkann deve dire grazie alla squadra"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria della Coppa Italia con la sua Juventus, Massimiliano Allegri ha iniziato il botta e risposta con i giornalisti con i ringraziamenti di rito per la vittoria del trofeo. "Devo ringraziare solamente i giocatori, che hanno regalato alla società e a me una bella vittoria", ha esordito Allegri.

Cos'è successo nei festeggiamenti, il suo gesto di allontanamento era rivolto a Giuntoli?

"Sono abbastanza fortunato, ho allenato grandi squadre e ho fatto parte e faccio parte tuttora di grandi società. Sono molto contento. Dobbiamo gioire della vittoria, partivamo sfavoriti: complimenti all'Atalanta e in bocca al lupo per l'Europa League. Il resto... La Juventus è vincere e stasera l'abbiamo fatto".

Ha sentito Elkann?

"Ho parlato con la proprietà, mi ha fatto piacere vedere l'ingegnere. Ma più che me deve ringraziare i giocatori per la partita straordinaria".

