© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La sede della Lega come luogo anche per chiarire i recenti screzi. Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, e Marco Landucci, vice-allenatore della Juventus, si sono chiariti questa mattina dopo il battibecco di sabato sera.

Al termine del primo tempo di Juventus-Milan, Landucci ha infatti avuto una discussione con il centravanti rossonero Patrick Cutrone nel corso del quale è intervenuto anche Gattuso. Che nella conferenza stampa al termine della partita non le ha mandate a dire: "Sono un uomo che porta grandissimo rispetto. A fine primo tempo c'è stata una discussione tra lui e Cutrone e gli ho detto che il calcio è una ruota che gira, come la vita".

Stamattina, Landucci e Gattuso si sono però rivisti e si sono chiariti: pace fatta.