Gli incredibili numeri di Lukaku col Belgio: 46 gol nelle ultime 47 partite. Ora servono reti pesanti

vedi letture

Una statistica mostruosa per un attaccante straordinario. Romelu Lukaku ha segnato 46 reti nelle ultime 47 partite disputate col Belgio. Il bomber nerazzurro, dal 2016 ad oggi ha praticamente la media di un gol segnato a partita, anche se qualcuno gli rimprovera la scarsa decisività nelle partite importanti. E infatti, a voler trovare un difetto in questo straordinario rendimento c'è proprio questo dato: Lukaku non ha timbrato negli ottavi e nei quarti dell'Europeo 2016, così come negli ottavi, quarti, semifinale e finale 3°/4° posto del Mondiale 2018. Una mancanza non di poco conto, che l'ex Manchester United conta di migliorare tra qualche mese.