Hellas Verona-Inter 1-2: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro (43' st Harroui), Gagliardini, Bernede (28' st Niasse), Bradaric; Giovane (35' st Sarr), Orban (28' st Mosquera). Allenatore: Zanetti
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique (10' st Dumfries), Sucic, Calhanoglu, Zielinski (10' st Barella), Carlos Augusto (20' st Dimarco); Bonny (10' st Esposito), Lautaro. Allenatore: Chivu
Arbitro: Doveri
Marcatori: 16' Zielinski (I), 40' Giovane (H), 45'+4' st aut. Frese (I)
Ammoniti: Orban (H), Bisseck (I), Bella-Kotchap (H)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile