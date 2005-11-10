Le partite di oggi: il programma di lunedì 19 ottobre
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 04:30Altre Notizie
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19.10.2026 04:30Altre Notizie
Tutte le partite di questo lunedì, dagli anticipi di Serie A Monza-Cagliari e Parma-Torino a Tottenham-Coventry in Premier League.
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Sono tante, anche questo lunedì, le partite da seguire in Italia e all'estero. In Serie A riflettori puntati su Monza-Cagliari e Parma-Torino, mentre in Premier League il Tottenham affronta il Coventry. Spazio anche alla Serie C, alla Liga spagnola e al campionato portoghese. Di seguito gli appuntamenti principali del 19 ottobre.
Premier League – Inghilterra
21:00 Tottenham-Coventry
Serie A – Italia
18:30 Monza-Cagliari
20:45 Parma-Torino
Serie C – Girone A
20:30 Cittadella-Arzignano
20:30 Dolomiti Bellunesi-Trento
20:30 Giana Erminio-Brescia
20:30 Juventus Next Gen-Renate
Serie C – Girone C
20:30 Giugliano-Foggia
Liga Portugal
21:15 Braga-Gil Vicente
LaLiga – Spagna
21:00 Getafe-Rayo Vallecano
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