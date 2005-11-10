Le partite di oggi: il programma di martedì 20 ottobre
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 04:30Altre Notizie
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20.10.2026 04:30Altre Notizie
Champions League, Napoli e Roma in campo: tutte le partite di oggi e gli orari della prima fase. Si gioca anche in Serie C.
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© foto di José María Díaz Acosta
La Champions League torna protagonista con le sfide della terza giornata della fase campionato: riflettori puntati sul Napoli, impegnato contro il Bodo/Glimt, e sulla Roma, che affronta lo Slovan Bratislava. In programma anche gli incontri di Porto, Liverpool, Manchester City e PSG, mentre in Serie C si termina il match Pineto-Reggiana. Di seguito il programma di martedì 20 ottobre.
Champions League
18:45 Fenerbahce-Slavia Praga
18:45 Sabah Baku-Dortmund
21:00 FC Porto-PSV
21:00 Liverpool-Villarreal
21:00 Manchester City-AEK
21:00 Napoli-Bodo/Glimt
21:00 PSG-Barcellona
21:00 Roma-Slovan Bratislava
21:00 Stoccarda-Atl. Madrid
Serie C – Girone B
Pineto-Reggiana (da finire)
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