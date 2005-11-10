Le partite di oggi: il programma di mercoledì 21 ottobre
Dimitri Conti
C'è tanto calcio giocato in programma anche per quest'oggi, giovedì 21 ottobre 2026.
Si conclude la 3^ giornata della Fase Campionato di Champions League, con le ultime due squadre di Serie A rimaste all'appello che scendono in campo oggi: nel tardo pomeriggio il Como ospita il Manchester United, mentre in serata l'Inter se la vedrà con gli ucraini dello Shakhtar. C'è anche un recupero di Liga, però: di seguito tutti i principali match di oggi, con a fianco di ciascuna partita l'orario del fischio d'inizio.
Champions League - Fase Campionato (3^ giornata)
18:45 - Como vs Manchester Utd
18:45 - Lilla vs Galatasaray
21:00 - Aston Villa vs Viking
21:00 - Bayern Monaco vs Arsenal
21:00 - Real Betis vs Feyenoord
21:00 - Club Brugge vs Lens
21:00 - Inter vs Shakhtar Donetsk
21:00 - Real Madrid vs RB Lipsia
21:00 - Sporting CP vs LASK
LaLiga (6^ giornata)
20:00 - Levante vs Athletic Club