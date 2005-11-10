Le partite di oggi: il programma di sabato 17 ottobre
Giacomo Iacobellis
Sabato all'insegna del calcio internazionale, con sfide di cartello nei principali campionati europei e un programma fitto anche in Italia. In Serie A riflettori puntati su Venezia-Napoli, Bologna-Inter e Roma-Genoa, con l'esordio di mister Nicola alla guida dei lagunari. In Premier League spiccano Manchester City-Ipswich e Newcastle-Aston Villa, mentre in Bundesliga occhi sul big match tra Bayern Monaco e RB Lipsia. In Spagna, invece, il Barcellona fa visita al Betis. Spazio anche a Ligue 1, Serie B, Serie C ed Eredivisie. Di seguito il programma calcistico del 17 ottobre.
Ligue 1 – Francia
17:15 Strasburgo-PSG
20:45 Lilla-Brest
20:45 Troyes-Lens
Bundesliga – Germania
15:30 Amburgo-Stoccarda
15:30 Werder Brema-Paderborn
15:30 Elversberg-Augusta
15:30 Schalke-Magonza
15:30 Union Berlino-Borussia Dortmund
18:30 Bayern Monaco-RB Lipsia
Premier League – Inghilterra
13:30 Everton-Chelsea
16:00 Brentford-Liverpool
16:00 Fulham-Hull City
16:00 Manchester City-Ipswich Town
18:30 Newcastle-Aston Villa
Serie A – Italia
15:00 Venezia-Napoli
18:00 Bologna-Inter
20:45 Roma-Genoa
Serie B – Italia
15:00 Ascoli-Empoli
15:00 Benevento-L.R. Vicenza
15:00 Carrarese-Modena
15:00 Padova-Entella
17:15 Mantova-Palermo
19:30 Pisa-Cremonese
Serie C – Girone A
14:30 Carpi-Lumezzane
17:30 Folgore Caratese-Treviso
Serie C – Girone B
14:30 Guidonia-Forlì
14:30 Pianese-Pineto
14:30 Reggiana-Torres
14:30 Vado-Sambenedettese
Serie C – Girone C
14:30 Inter U23-Monopoli
17:30 Potenza-Catania
17:30 Salernitana-Scafatese
Eredivisie – Olanda
16:30 ADO Den Haag-PSV
20:00 Telstar-Feyenoord
21:00 Sparta Rotterdam-Willem II
LaLiga – Spagna
14:00 Espanyol-Atletico Madrid
16:15 Villarreal-Elche
18:30 Betis-Barcellona
21:00 Valencia-Athletic Bilbao