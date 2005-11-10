Oggi in TV, Champions League: dove vedere Feyenoord-Como e Roma-Real Madrid
Daniel Uccellieri
Continuano le sfide di Champions League, oggi tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas se la dovrà vedere con il Feyenoord, mentre la Roma sarà impegnata all'Olimpico con il Real Madrid dell'ex Mourinho. La gara dei giallorossi sarà trasmessa su Amazon Prime Video.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 14 ottobre
14.00 Roma-Real Madrid (Youth League) - SKY SPORT MAX
15.00 Latina-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
18.45 Feyenoord-Como (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.45 LASK-Liverpool (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Roma-Real Madrid (Champions League) -AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Manchester City-PSG (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Aston Villa-Fenerbahçe (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
21.00 Bodo/Glimt-Borussia Dortmund (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Betis-Porto (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Slovan-Stoccarda (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Shakhtar-AEK (Champions League) - SKY SPORT