Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Oggi in TV, Champions League: dove vedere Feyenoord-Como e Roma-Real Madrid

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 05:30Altre Notizie
14.10.2026 05:30Altre Notizie
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca

Continuano le sfide di Champions League, oggi tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas se la dovrà vedere con il Feyenoord, mentre la Roma sarà impegnata all'Olimpico con il Real Madrid dell'ex Mourinho. La gara dei giallorossi sarà trasmessa su Amazon Prime Video.

Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 14 ottobre

14.00 Roma-Real Madrid (Youth League) - SKY SPORT MAX
15.00 Latina-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
18.45 Feyenoord-Como (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.45 LASK-Liverpool (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Roma-Real Madrid (Champions League) -AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Manchester City-PSG (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Aston Villa-Fenerbahçe (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
21.00 Bodo/Glimt-Borussia Dortmund (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Betis-Porto (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Slovan-Stoccarda (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Shakhtar-AEK (Champions League) - SKY SPORT

Articoli correlati

Immagine news 1
Gasp punge Mou: "Aveva grande capacità di spesa". Non è vero, aveva il centravanti invisibile
Immagine news 2
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 14 ottobre
Immagine news 3
Roma-Real Madrid, le probabili formazioni: Mou torna a casa, Malen sfida Mbappé

Altre notizie Altre Notizie

Oggi
Immagine news 1
06:38 Altre Notizie
"Prendete esempio da Marotta": la ricetta di Balzarini per rifare grande la Juventus
Immagine news 2
06:26 Altre Notizie
I ragazzi del '69: Enrico, il "Boso" e quei settant'anni di fede blucerchiata oltre ogni confine
Immagine news 3
05:30 Altre Notizie
Oggi in TV, Champions League: dove vedere Feyenoord-Como e Roma-Real Madrid
Immagine news 4
04:30 Altre Notizie
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 14 ottobre
Immagine news 5
00:08 Altre NotizieUfficiale
UfficialeMasina si ritira a 32 anni e torna a Bologna: entra nello staff tecnico del Progresso
Ieri
Immagine news 6
23:28 Altre Notizie
Inter-Club Brugge 3-4: il tabellino della gara
Immagine news 7
23:27 Altre Notizie
Villarreal-Napoli 3-1: il tabellino della gara
Immagine news 8
21:38 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioLazio tra miracolo e illusione: il momento della squadra di Gattuso visto dagli ospiti
Immagine editoriale di Ivan Cardia
L’Inter deve sognare meno e vincere di più: che sberle in Champions per la squadra più forte d’Italia. Intanto in FIGC si litiga. Sulle riforme? No, sulle nomine
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma-Real Madrid, le probabili formazioni: Mou torna a casa, Malen sfida Mbappé
Immagine top news n.1 Feyenoord-Como, le probabili formazioni: Fabregas punta su Nico Paz e Baturina dal 1'
Immagine top news n.2 Napoli, notte da dimenticare col Villarreal: zero punti in Champions e altri segnali d'allarme
Immagine top news n.3 Champions League, risultati, marcatori e classifica aggiornata: Inter e Napoli a fondo
Immagine top news n.4 Venezia, dall'esonero di Stroppa alla scelta di Nicola: il riassunto del giorno zero
Immagine top news n.5 La Classifica della Champions League aggiornata: Inter e Napoli quasi in fondo
Immagine top news n.6 Villarreal-Napoli 3-1, le pagelle: Politano horror, McTominay controfigura. Stecca pure KDB
Immagine top news n.7 Rrahmani illude, poi l'errore di Politano ammazza il Napoli: altro ko in Champions, 3-1 Villarreal
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
Immagine news podcast n.2 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
Immagine news podcast n.3 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.4 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Lazio tra miracolo e illusione: il momento della squadra di Gattuso visto dagli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Torino, Maspero: "Vittoria con l'Udinese che dà morale. Mi sono anche divertito"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, serve tempo ma Amorim trovi il modo di sfruttare chi ha"
Serie A
Immagine box news Serie A Gasp punge Mou: "Aveva grande capacità di spesa". Non è vero, aveva il centravanti invisibile
Immagine box news Serie A Inter, notte di Champions da incubo: nel blackout di San Siro c'è Tresoldi deluxe
Immagine box news Serie A Fiorentina, la gestione Gonçalves è un caso: tre settimane di lavoro per vederlo in campo 9'
Immagine box news Serie A Spalletti pensa al Celta Vigo e prepara nuove soluzioni in ogni reparto
Immagine box news Serie A Lazio, a Torino una grande occasione: nulla da perdere e conferme da cercare
Immagine box news Serie A Inter, un'opera da Tresoldi
Serie B
Immagine box news Serie B Siatounis: "Ho detto subito sì al Benevento, volevo questa esperienza"
Immagine box news Serie B Sampdoria, differenziato sul campo per Conti. Esposito e Meijer proseguono il recupero
Immagine box news Serie B Avellino, Di Maggio torna in gruppo: Cancellotti ancora a parte in vista del Cesena
Immagine box news Serie B Pisa, Petagna resta in dubbio per la sfida con la Cremonese
Immagine box news Serie B Arezzo, Cagnano torna in gruppo: Iaccarino in dubbio per la Sampdoria
Immagine box news Serie B Catanzaro, la panchina resta in bilico: Polito studia le alternative
Serie C
Immagine box news Serie C Giugliano, Di Napoli in bilico dopo il ko con l'Inter U23: ore decisive per il futuro
Immagine box news Serie C Altamura, dopo l'esonero di Memushaj c'è Raffaele: manca solo l'ufficialità
Immagine box news Serie C Giudice Sportivo, Pescara e Barletta le società più multate dopo l'ultimo turno
Immagine box news Serie C Perugia, inibizione fino al 13 gennaio 2027 per Gaucci: multa da 500 euro
Immagine box news Serie C Ostiamare, esperienza per la difesa: preso Cotali a parametro zero
Immagine box news Serie C Cosenza, stangata su Coppitelli: due turni di stop dopo le proteste
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Immagine box news Pronostici Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Immagine box news Calcio femminile Italia, Rosucci: "Contro la Finlandia servirà attenzione, ma avremo più spazio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Bonansea prepara la sfida alla Finlandia: "Servirà curare ogni dettaglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Greggi: "Manca visibilità, noi stiamo facendo del nostro meglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Severini ammette: "La prestazione non è stata perfetta, dobbiamo migliorare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Obiettivo raggiunto, ma dobbiamo migliorare rispetto a queste 2 gare"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
Gilberto Mora, l'Iniesta del Messico. Troppo facile scommettere su di lui, almeno 40 milioni
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto della 6ª giornata: chi sale e chi scende
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio