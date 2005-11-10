Oggi in TV, Champions League: dove vedere le gare di Inter e Como
Daniel Uccellieri
Continuano le gare di Champions League. Dopo le vittorie di Napoli e Roma, questa sera tocca a Inter e Como. Inizia la squadra di Fabregas, che alle 18.45 ospita il Manchester Uniter. L'Inter alle 21.00 affronterà lo Shakhtar, la gara sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 21 ottobre
14.00 Lille-Galatasaray (Youth League) - UEFA.TV
16.00 Inter-Shakhtar (Youth League) - SKY SPORT UNO, NOW
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT
18.45 Como-Manchester United (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
18.45 Lille-Galatasaray (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
20.00 Levante-Athletic (Liga) - DAZN
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Inter-Shakhtar (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Bayern-Arsenal (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(c
21.00 Real Madrid-Lipsia (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
21.00 Aston Villa-Viking (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
21.00 Betis-Feyenoord (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Sporting-LASK (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Bruges-Lens (Champions League) - SKY SPORT