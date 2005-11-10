Oggi in TV, Champions League: dove vedere le gare di Napoli e Roma
Daniel Uccellieri
Torna la Champions League per la terza giornata della fase campionato. Due le italiane in campo: alle 21.00 il Napoli ospita il Bodo/Glimt, mentre la Roma se la vedrà con lo Slovan Bratislava.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 20 ottobre.
14.00 Manchester City-AEK (Youth League) - UEFA.TV
16.00 PSG-Barcellona (Youth League) - UEFA.TV
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.45 Sabah-Borussia Dortmund (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.45 Fenerbahçe-Slavia Praga (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT
21.00 Napoli-Bodo/Glimt (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Roma-Slovan Bratislava (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 PSG-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Manchester City-AEK (Champions League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
21.00 Liverpool-Villarreal (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Stoccarda-Atletico Madrid (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Porto-PSV (Champions League) - SKY SPORT