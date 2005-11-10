Oggi in TV, Europa League e Conference: dove vedere le gare di Juve, Milan e Atalanta
Daniel Uccellieri
Dopo la due giorni di Champions League, tornao le sfide di Europa League e Conference League con tre italiane protagoniste. Si inizia con la Juventus, che alle 18.45 ospita il Rennes. Alle 21.00 invece Bournemouth-Milan e Ajax-Atalanta.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 22 ottobre.
16.00 Kairat Almaty-Panathinaikos (Europa League) - SKY SPORT
18.45 Diretta Gol Europa - SKY SPORT
18.45 Juventus-Rennes (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
18.45 OFI Creta-Bayer Leverkusen (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.45 Lech Poznan-Sunderland (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
18.45 Jablonec-Brighton (Europa League) - SKY SPORT
21.00 Diretta Gol Europa - SKY SPORT
21.00 Bournemouth-Milan (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Ajax-Atalanta (Conference League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
21.00 Besiktas-Crystal Palace (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Celtic-Celta (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
21.00 Hoffenheim-Lione (Europa League) - SKY SPORT