Oggi in TV, Monza-Cagliari e Parma-Torino chiudono la 6^ di Serie A: dove vederle

Non mancano gli appuntamenti televisivi con il calcio giocato neanche oggi, lunedì 19 ottobre 2026.

Monza-Cagliari delle 18:30 e Parma-Torino alle 20:45 chiudono ufficialmente i battenti della 6^ giornata di Serie A. Ma non c'è solo la massima divisione, perché in serata in Italia si scende in campo anche in Serie C. E poi i campionati internazionali, con Premier League e Liga che offrono i loro posticipi del lunedì sera. Di seguito tutto il programma aggiornato con le partite, a fianco di ciascun match trovate l'orario del fischio d'inizio e il canale su cui viene trasmesso.

18.30 Monza vs Cagliari (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.30 Giana Erminio vs Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 252) e NOW

20.30 Juventus Next Gen vs Renate (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT(canale 253) e NOW

20.30 Giugliano vs Foggia (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 254) e NOW

20.30 Cittadella vs Arzignano (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

20.30 Dolomiti Bellunesi vs Trento (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW

20.45 Parma vs Torino (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Tottenham vs Coventry (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW

21.00 Getafe vs Rayo Vallecano (Liga) - DAZN