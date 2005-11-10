Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Oggi in TV, Monza-Cagliari e Parma-Torino chiudono la 6^ di Serie A: dove vederle

Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
Oggi alle 05:30Altre Notizie
19.10.2026 05:30Altre Notizie
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca

Non mancano gli appuntamenti televisivi con il calcio giocato neanche oggi, lunedì 19 ottobre 2026.

Monza-Cagliari delle 18:30 e Parma-Torino alle 20:45 chiudono ufficialmente i battenti della 6^ giornata di Serie A. Ma non c'è solo la massima divisione, perché in serata in Italia si scende in campo anche in Serie C. E poi i campionati internazionali, con Premier League e Liga che offrono i loro posticipi del lunedì sera. Di seguito tutto il programma aggiornato con le partite, a fianco di ciascun match trovate l'orario del fischio d'inizio e il canale su cui viene trasmesso.

18.30 Monza vs Cagliari (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.30 Giana Erminio vs Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 252) e NOW
20.30 Juventus Next Gen vs Renate (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT(canale 253) e NOW
20.30 Giugliano vs Foggia (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 254) e NOW
20.30 Cittadella vs Arzignano (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
20.30 Dolomiti Bellunesi vs Trento (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
20.45 Parma vs Torino (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Tottenham vs Coventry (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW
21.00 Getafe vs Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

Articoli correlati

Immagine news 1
Monza-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Goglichidze al posto di Lucchesi
Immagine news 2
Bologna in ansia per Piccoli: oggi gli esami, rischia tre settimane di stop
Immagine news 3
Il VAR si riaccende e salva Chiffi, ma non Di Bello. Il ritorno di Abisso: arbitri, com’è andato il weekend

Altre notizie Altre Notizie

Oggi
Immagine news 1
11:30 Altre Notizie
Nations League, già venduti 28mila biglietti per Italia-Francia in programma a Milano
Immagine news 2
11:27 Altre Notizie
Champions League: Jablonski arbitra Como-Manchester United, Osmers per Inter-Shaktar
Immagine news 3
07:10 Altre Notizie
Juventus, dove sono i leader? Il crollo contro la Lazio e quell'identità calpestata
Immagine news 4
06:49 Altre Notizie
Napoli, De Laurentiis fa muro su Allegri. Ira verso il sondaggio Dazn
Immagine news 5
05:30 Altre Notizie
Oggi in TV, Monza-Cagliari e Parma-Torino chiudono la 6^ di Serie A: dove vederle
Immagine news 6
04:30 Altre Notizie
Le partite di oggi: il programma di lunedì 19 ottobre
Ieri
Immagine news 7
23:58 Altre Notizie
Juventus-Lazio 0-3: il tabellino della gara
Immagine news 8
19:53 Altre Notizie
Milan-Atalanta 3-2: il tabellino della gara
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti ora rischia, c’è Conte. Clamoroso crollo Juve: è crisi nera. Lezione di calcio da Gattuso. De Laurentiis: ultimatum per Allegri. Pronto Montella. Rabiot furioso col Milan. Var spento, Fiorentina protesta
Primo piano
Immagine top news n.0 Chi è Markus Krosche? E con quale ruolo può arrivare al Milan? Tutto sul re del mercato tedesco
Immagine top news n.1 Laziali sul carro di Ringhio, ma in una città del Canada il Gattuso Day esiste già dal 2007
Immagine top news n.2 Cosa resta alla Juventus? Sul banco degli imputati c'è un po' di tutto. Anche i tifosi si schierano
Immagine top news n.3 Perché quel contratto? La crisi della Juventus spiegata tramite la gestione di Spalletti
Immagine top news n.4 Lazio, a Torino il capolavoro di Gattuso. E la giornata perfetta apre scenari europei
Immagine top news n.5 Bremer durissimo: "C'è chi sente i fischi e si nasconde, Juve diversa da qualche anno fa"
Immagine top news n.6 Juventus già a -8 dalla vetta, la Lazio riprende l'Inter: la classifica della Serie A aggiornata
Immagine top news n.7 Milan-Atalanta 3-2, le pagelle: Rabiot trascina, Ramos fa e disfa. CDK non ne azzecca una
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.2 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
Immagine news podcast n.3 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Roma, a breve la conferenza stampa di Pellegrini alla vigilia dello Slovan Bratislava
Immagine box news Serie A Roma, domani lo Slovan Bratislava: a breve la conferenza stampa di Gasperini
Immagine box news Serie A Esami per Conceicao, la Roma blinda Lulli, volto nuovo in casa Milan? Le top news delle 13
Immagine box news Serie A Bologna in ansia per Piccoli: oggi gli esami, rischia tre settimane di stop
Immagine box news Serie A Frosinone, Alvini: "Raimondo in Nazionale? Se non ora, ci arriverà. Lui lo sa"
Immagine box news Serie A Tacchinardi: "Solo Conte può svoltare questa Juve". Trevisani sicuro: "Verrebbe di corsa"
Serie B
Immagine box news Serie B Sampdoria, è (ancora) la stessa storia: e proseguono le valutazioni su Corradi. Il punto
Immagine box news Serie B Corradi dirige l'allenamento mattutino della Samp. Iachini e D'Angelo rimangono sullo sfondo
Immagine box news Serie B Serie B, classifica marcatori: Mosquera dell'Hellas aggancia il cesenate Shpendi in vetta
Immagine box news Serie B Il punto sulla B, Palermo in fuga reale, la Samp scivola sempre più giù
Immagine box news Serie B Sudtirol, Possanzini: "In partite come queste bisogna cacciare fuori altro"
Immagine box news Serie B Arezzo, Bucchi: "Grande prova di tutti, orgoglioso di questi ragazzi"
Serie C
Immagine box news Serie C Giugliano, in salita la strada per il nuovo tecnico. Dopo il 'no' di Cannavaro, nodo Trapani per Aronica
Immagine box news Serie C Barletta, trauma di terzo grado al rene sinistro per Partipilo: la nota della società
Immagine box news Serie C Cannavaro fa dietrofront: preferisce rimanere in Uzbekistan. Salta il suo arrivo al Giugliano
Immagine box news Serie C La Salernitana conferma Cosmi: "Ripartiamo con un clima più sereno verso i nostri obiettivi"
Immagine box news Serie C Il Latina si fa carico dei lavori al 'Francioni' e al centro sportivo: la nota del club pontino
Immagine box news Serie C Giugliano, Cannavaro prima scelta per la panchina. Ma se salta c'è in pole Aronica
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
19 ottobre 2008, poker di Mourinho sulla ruota di Roma. A segno Ibra, Quaresma e Obinna
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 7ª giornata in attesa dei posticipi
Sportissimo
Newsticker
05:50 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi