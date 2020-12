Il Parma perde Scozzarella e Pezzella. Nicolussi Caviglia si opera nei prossimi giorni. Il report

Niente Juventus per Scozzarella e Pezzella. I due giocatori del Parma, infatti, hanno accusato entrambi dei problemi fisici - come comunicato dallo stesso club - e sono dunque costretti a dare forfait. Di seguito il report medico ufficiale: "Giuseppe Pezzella è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una instabilità della fibrosi residua intorno alla recente lesione del bicipite femorale; sono pertanto necessarie ulteriori cure riabilitative. Matteo Scozzarella è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di I grado del muscolo soleo sinistro. Hans Nicolussi Caviglia, in accordo con lo staff sanitario della Juventus, proprietaria del cartellino, si opererà nei prossimi giorni presso la Clinica in Innsbruck del Dr. Christian Fink".