Fonte: Dall'inviato, Alessandro Rimi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Bollettino dall'infermeria di casa Inter, che festeggia il passaggio alle semifinali di Coppa Italia dopo il 2-1 rifilato alla Fiorentina, ma guarda già avanti. De Vrij, Skriniar e D’Ambrosio sono alle prese con una sindrone influenzale, mentre per Sensi c'è un lieve risentimento muscolare al polpaccio sinistro. Brozovic è in fase di recupero dalla distorsione alla caviglia, Gagliardini deve fare i conti con trauma avampiede destro con edema osseo. Leggero risentimento muscolare, infine, per Borja Valero.