Inter, Perisic in dubbio e Politano verso il forfait: tridente inedito col Toro

Nessun problema grave per Matteo Politano, che probabilmente però sarà costretto a saltare Torino-Inter a causa di un fastidio muscolare alla coscia. In settimana non s'è praticamente mai allenato con i compagni, così Luciano Spalletti - che deve già rinunciare a Keita e Vrsaljko - potrebbe preferigli Candreva per questa sfida. Anche Perisic non è al meglio, tanto che nel tridente potrebbe esserci spazio per un inedito Joao Mario. Certo, invece, il ritorno di Nainggolan in mediana.

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Nainggolan; Candreva, Icardi, Joao Mario.