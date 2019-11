Italia U17, Oristanio: "Abbiamo il talento per battere il Brasile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante dell’Italia Under 17 e dell’Intert Gaetano Oristanio ai microfoni della FIFA ha parlato del suo gol vittoria contro l’Ecuador che ha permesso agli azzurrini di avanzare nella Coppa del Mondo di categoria e accedere ai quarti: “Poco prima del fischio dell’arbitro ho deciso di provarci. Faccio sempre un lavoro extra in allenamento per migliorare i miei calci di punizione. È stato un gol incredibilmente importante, ma dobbiamo ammettere che siamo stati abbastanza fortunati sulla decisione del rigore assegnato e poi tolto col Var. - conclude Oristanio parlando poi del Brasile prossimo avversario – Lo stadio sarà pieno e tutti tiferanno per loro visto che giocano in casa. Però abbiamo talento per batterli e andare avanti”.