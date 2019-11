© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Un tifoso speciale per la Juventus in vista di questa sera. Come mostrato dall'account Twitter degli Utah Jazz, franchigia statunitense di NBA, la shooting guard Donovan Mitchell si è presentato al Fiserv Forum di Milwaukee con indosso la maglia bianconera. Mitchell, grande tifoso bianconero, nelle scorse settimane era stato protagonista di un simpatico scambio di battute col club bianconero in merito alla denominazione della Juventus in FIFA20. La società gli aveva mandato in regalo una copia di PES e Mitchell, per rendere il favore, si è presentato alla sfida contro i Bucks di Giannis Antetokounmpo con indosso la casacca juventina.