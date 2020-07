Lazio, incertezza su Correa. Out con la Juve, può rientrare per il finale di campionato

Dopo la partita col Milan la Lazio ha dovuto fare a meno di Joaquin Correa, fermatosi per un problema al collaterale del ginocchio. La società biancoceleste non ha comunicato nel dettaglio l'entità dell'infortunio, ma esiste anche la possibilità che la stagione dell'argentino sia già finita. Sarebbe questo il caso se al ginocchio esistesse una lesione di primo grado, ma come detto l'entità del problema non è chiaro e alcune valutazioni parlano di 15-20 giorni di stop. Difficilmente ci sarà con la Juve, mentre potrebbe rientrare per il rusch finale delle ultime 4 partite che prenderà il via il 23 luglio.