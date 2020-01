Le pagelle dell'Athletic - Dani Garcia domina, Nunez sfortunato

Risultato finale: Siviglia-Athletic 1-1

Simon 6 - A parte la traversa di Banega, nel primo tempo non corre particolari rischi. Ordinaria amministrazione anche nel corso della ripresa, non può nulla sulla deviazione di Nunez.

Alvarez 6.5 - Duro al punto giusto, sa sempre come fare il “cattivo” con chi prova ad avvicinarsi all’area di rigore. Provvidenziale con un salvataggio sulla linea di porta.

Nunez 6 - Se lo cercano un po’ tutte le big d’Europa, un motivo ci sarà. Sforna un’altra convincente prestazione, leader difensivo di Garitano. Sfortunatissimo in occasione dell’autogol dell’1-1.

Martinez 6.5 - Anche lui, come Alvarez, attacca alto il portatore di palla avversario e spesso la scelta premia. Rischia poco e nulla contro Ocampos.

Capa 7 - Segna un gol tanto bello quanto prezioso per indirizzare nei canali giusti la partita. Perfetto in fase difensiva, letale in avanti: cosa si può chiedere di più?!

Raul Garcia 5.5 - Commette un gran numero di falli a centrocampo, un po’ lento e compassato sulla linea centrale del campo quando c’è da far ripartire l’azione.

Dani Garcia 6.5 - Prestazione maiuscola del numero quattordici dei baschi, che giganteggia in mezzo al campo e diventa fin da subito il padrone del settore centrale. Una roccia.

Vesga 5.5 - Prova a dare anche un pizzico di qualità in un centrocampo in cui a dominare è la fisicità. Qualche buon inserimento senza palla nel primo tempo, crolla nella ripresa.

Yuri 6 - Un giocatore vero: dietro concede qualcosina, anche perché lo attaccano puntualmente in due o addirittura tre. Ma non perde lucidità e attenzione, sempre pronto a ribaltare il fronte d’attacco.

Kodro 5 - Molto sottotono, si nota poco e in qualche occasione in cui è chiamato a lasciare il segno, spreca tutto. Giornata da dimenticare in fretta. (Dal 70’ Villalibre 5.5 - Entra per dare la scossa in avanti, ma fa la stessa partita del suo predecessore.)

Williams 6 - Anche lui, come Kodro, negli ultimi trenta metri non incide. Però torna, difende il pallone, fa salire la squadra. In una parola: partecipa. E questo basta per concedergli la sufficienza. (Dal 75’ Lopez s.v.)