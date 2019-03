© foto di Alberto Fornasari

La nuova vita di Massimo Marazzina. L'ex attaccante di Chievo e Bologna, che ora fa il dg al Sarasota Football Club in Florida, ha parlato attraverso l'edizione odierna del Corriere di Bologna. "Noi e Daytona saremo le nuove squadre di quest’anno nella Usl League Two: franchigie agli inizi che devono assemblare organici e cercare giocatori. L’8 maggio inizia il campionato, siamo già in pre-season ma mi manca una decina di elementi", le parole di Marazzina che ha poi proseguito: "Io vivo a Miami che è a tre ore di macchina da Sarasota. La mia carica è 'director of soccer': di fatto faccio il dg, imposterò un po’ tutto. Strutturerò anche qualche allenamento, soprattutto con l’esperienza da calciatore: spiegherò cosa dovranno mangiare i giocatori, quanto si arriva prima al campo il giorno della partita e cose del genere. A volte magari farò un po’ di lavoro specifico sul campo con attaccanti e difensori".