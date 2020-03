Matri consiglia Paratici: "Juventus, con Tonali vai sul sicuro"

vedi letture

Alessandro Matri, ex attaccante tra le altre della Juventus, parlando a Tuttosport dà anche un consiglio al ds Paratici in veste di ex compagno di Tonali al Brescia: "È anche delle mie parti, Sandro: lui è di Sant’Angelo Lodigiano, io di Graffignana. È un ragazzo per bene, serio. E poi ha un gran talento. A Paratici direi che Sandro è da prendere immediatamente. Con Tonali non si sbaglia".