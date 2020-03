Mazzola su Juve-Inter: "La Lega ha combinato un papocchio. Il campionato è falsato"

"La Lega ha combinato un bel papocchio - ha dichiarato Sandro Mazzola a Radio Kiss Kiss Napoli in merito al rinvio di Juventus-Inter e delle altre partite in programma a porte chiuse - Marotta ha ragione, si può parlare di campionato falsato. Un conto è giocare oggi, un conto è giocare a metà maggio quando i calciatori potrebbero anche essere proiettati e concentrati verso l'impegni estivi, come l'Europeo. Tutti siamo convinti che al primo posto debba esserci sempre la salute delle persone, ma penso che in questo caso sia stata fatta troppa confusione".