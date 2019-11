Medel: "Sosteniamo le proteste. Il Cile ha bisogno di pace"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Cile e del Bologna Gary Medel con un post su instagram ha commentato la decisione di non giocare contro il Perù in amichevole vista la situazione politica che sta vivendo il paese sudamericano e spiegando di essere al fianco delle proteste della popolazione chiedendo lo stop delle violenze sia da parte dei manifestanti sia delle forze dell’ordine: “A tutti, all'opinione pubblica e in particolare ai fan. Come squadra abbiamo deciso di non giocare la partita amichevole concordata con il Perù, in risposta al momento sociale che sta vivendo il nostro paese. Siamo calciatori, ma soprattutto persone e cittadini. Sappiamo che rappresentiamo un paese intero e oggi il Cile ha altre priorità molto più importanti della partita di martedì prossimo. C'è un partito più importante che è quello dell'uguaglianza, quello di cambiare molte cose in modo che tutti i cileni vivano in un paese più giusto. - continua Medel - Sosteniamo le manifestazioni, ma senza violenza e senza feriti, sia dalla parte dei manifestanti, sia dalle forze dell'ordine. Il Cile ha bisogno di pace, ma non dimenticano neppure le richieste che hanno originato questo movimento”.