Mensurati (Repubblica): "De Rossi presenti pure querela, ci divertiamo..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Mensurati è uno dei giornalisti che questa mattina hanno firmato sul quotidiano 'La Repubblica' l'inchiesta sulla Roma.

Dopo aver letto l'articolo, Daniele De Rossi ha annunciato che presenterà querela per quanto è stato scritto. E il diretto interessato, tramite i microfoni di 'Sportitalia', ha replicato così: “L'articolo si basa su documenti e testimonianze dirette. Per quanto riguarda la minaccia di querela di De Rossi aspetto serenamente la notifica della querela e vi invito tutti a quello che si preannuncia come il processo del secolo: nel senso che a quel punto avremo modo di esibire documenti, che ovviamente abbiamo, in tribunale e di chiamare i testimoni che non potranno mentire. Sarà molto divertente, aspetto con estrema serenità e tranquillità: temo che non arriverà sinceramente, però se dovesse accadere sarà piuttosto divertente”.