All'Olimpico c'è Venditti: "Per la Champions ho deciso di tornare a firmare autografi"
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Dimitri Conti
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14.10.2026 20:38Altre Notizie
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Il cantante Antonello Venditti è tra gli ospiti dello stadio Olimpico per la grande partita di questa sera alle ore 21, che vede il ritorno della Roma in Champions League, contro il Real Madrid. Ha detto, intercettato da Prime Video: "Questa è una notte di Coppa di Campioni, come quella famosa di 'Notte prima degli esami'. Però sono venuto per puntualizzare una cosa: non faccio mai autografi prima delle partite di campionato, ma per la Champions League ho deciso di sì. Anche perché è una partita talmente interessante e piena di emozioni…".
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