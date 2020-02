vedi letture

Pogba: "Morte Kobe Bryant uno shock. Per me era fonte di ispirazione"

Nel giorno del memoriale di Kobe Bryant allo Staples Center, il centrocampista del Manchester United Paul Pogba ha detto la sua sul Mamba ai microfoni di ESPN: "E' stato uno shock per me così come per il resto del mondo. Parlo di atleti e non atleti, vedere ciò che è accaduto ad una leggenda come lui, ad un padre di famiglia, ad un essere umano, ha dato a tutti una bella botta in testa. Per me era un'icona. Le sue parole, i suoi consigli e la sua determinazione sono stati d'ispirazione, per me. Era un grande lavoratore ed ha influenzato me e gran parte del mondo. La sua morte ci ha mostrato che puoi lasciare questo mondo in ogni momento. E può succedere sia che tu sia una superstar, sia che tu lavori in un supermercato. E' un modo per ricordare a tutti di godersi la vita".