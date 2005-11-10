Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

"Prendete esempio da Marotta": la ricetta di Balzarini per rifare grande la Juventus

autore
Redazione TMW
Oggi alle 06:38Altre Notizie
autore Redazione TMW
14.10.2026 06:38Altre Notizie
Fonti preferite
Sotto accusa le continue rivoluzioni della rosa. Il giornalista indica il blocco italiano dell'Inter come l'ossatura da copiare: "Senza un gruppo solido e continuità nelle stagioni si farà fatica a tornare a vincere".
FotoTUTTOmercatoWEB

Il nervosismo e la passività mostrati contro il Cagliari sono il sintomo di un male più profondo: la mancanza di un'ossatura solida. Gianni Balzarini lancia l'allarme sul futuro della Juventus, sottolineando come l'assenza di figure di riferimento in campo stia minando l'identità del club. Richiamando l'epoca d'oro dei vari Montero, Chiellini e Barzagli, il giornalista ha evidenziato come l'attuale spogliatoio fatichi a farsi rispettare, complici i troppi cambi stagionali che rallentano la coesione del gruppo, ulteriormente penalizzato dalla temporanea assenza di Manuel Locatelli.

La Juventus non ha soltanto un problema di risultati, ma anche di identità.
È questo il concetto su cui insiste Gianni Balzarini nel suo ultimo intervento sul proprio canale YouTube, tornando sulla partita contro il Cagliari e sui comportamenti di Yerry Mina, protagonista delle consuete provocazioni in campo. Per il giornalista, però, il punto non è tanto quello che fa il difensore colombiano, quanto la reazione dei bianconeri.
Balzarini parte dalle parole di Luciano Spalletti sulla necessità di essere «custodi» della storia juventinà, sottolineando come in passato giocatori del calibro di Montero, Barzagli, Bonucci e Chiellini sapessero farsi rispettare e difendere la dignità della squadra.
Secondo il giornalista, contro avversari come Mina servirebbero calciatori capaci di rispondere alle provocazioni e di far capire che certi atteggiamenti non possono passare inosservati.

«Ci sono giocatori che si prendono la briga, a nome della squadra, di difendere la dignità della propria squadra, di difendere i propri colori», osserva Balzarini. Il problema, a suo giudizio, è legato al senso di appartenenza: quando ogni stagione vengono cambiati sette, otto, nove o dieci giocatori, diventa più difficile costruire un gruppo realmente unito. E l'assenza di un riferimento come Manuel Locatelli, ancora indisponibile in quel momento, avrebbe reso il quadro ancora più complicato.

Nel confronto con l'Inter, Balzarini individua poi un modello da cui ripartire. Il merito di Beppe Marotta, secondo il giornalista, è stato quello di costruire un'ossatura solida, con una base preferibilmente italiana e pochi cambiamenti ogni anno. Non rivoluzionare continuamente la rosa permette di consolidare gli equilibri, creare un gruppo e alimentare un'identità comune. È ciò che, a suo avviso, oggi manca alla Juventus e che la nuova dirigenza dovrebbe provare a ricostruire. «Se la Juve non viene ricostruita in questo modo, dando identità ai giocatori che la formano, farà fatica a tornare quella di una volta», è il suo avvertimento.

Fonte: Bianconeranews.it

Articoli correlati

Immagine news 1
Andrea Agnelli di nuovo alla Juventus? Per ora è soltanto una voce. Gianni Balzarini non smentisce
Immagine news 2
Gianni Balzarini e l'asse Juventus-Bologna: "Miretti porta da solo una bella plusvalenza"
Immagine news 3
Juve, Balzarini: "Si deve ripartire da Spalletti. Il problema della squadra è mentale"

Altre notizie Altre Notizie

Oggi
Immagine news 1
06:38 Altre Notizie
"Prendete esempio da Marotta": la ricetta di Balzarini per rifare grande la Juventus
Immagine news 2
06:26 Altre Notizie
I ragazzi del '69: Enrico, il "Boso" e quei settant'anni di fede blucerchiata oltre ogni confine
Immagine news 3
05:30 Altre Notizie
Oggi in TV, Champions League: dove vedere Feyenoord-Como e Roma-Real Madrid
Immagine news 4
04:30 Altre Notizie
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 14 ottobre
Immagine news 5
00:08 Altre NotizieUfficiale
UfficialeMasina si ritira a 32 anni e torna a Bologna: entra nello staff tecnico del Progresso
Ieri
Immagine news 6
23:28 Altre Notizie
Inter-Club Brugge 3-4: il tabellino della gara
Immagine news 7
23:27 Altre Notizie
Villarreal-Napoli 3-1: il tabellino della gara
Immagine news 8
21:38 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioLazio tra miracolo e illusione: il momento della squadra di Gattuso visto dagli ospiti
Immagine editoriale di Ivan Cardia
L’Inter deve sognare meno e vincere di più: che sberle in Champions per la squadra più forte d’Italia. Intanto in FIGC si litiga. Sulle riforme? No, sulle nomine
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma-Real Madrid, le probabili formazioni: Mou torna a casa, Malen sfida Mbappé
Immagine top news n.1 Feyenoord-Como, le probabili formazioni: Fabregas punta su Nico Paz e Baturina dal 1'
Immagine top news n.2 Napoli, notte da dimenticare col Villarreal: zero punti in Champions e altri segnali d'allarme
Immagine top news n.3 Champions League, risultati, marcatori e classifica aggiornata: Inter e Napoli a fondo
Immagine top news n.4 Venezia, dall'esonero di Stroppa alla scelta di Nicola: il riassunto del giorno zero
Immagine top news n.5 La Classifica della Champions League aggiornata: Inter e Napoli quasi in fondo
Immagine top news n.6 Villarreal-Napoli 3-1, le pagelle: Politano horror, McTominay controfigura. Stecca pure KDB
Immagine top news n.7 Rrahmani illude, poi l'errore di Politano ammazza il Napoli: altro ko in Champions, 3-1 Villarreal
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
Immagine news podcast n.2 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
Immagine news podcast n.3 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.4 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Lazio tra miracolo e illusione: il momento della squadra di Gattuso visto dagli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Torino, Maspero: "Vittoria con l'Udinese che dà morale. Mi sono anche divertito"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, serve tempo ma Amorim trovi il modo di sfruttare chi ha"
Serie A
Immagine box news Serie A Gasp punge Mou: "Aveva grande capacità di spesa". Non è vero, aveva il centravanti invisibile
Immagine box news Serie A Inter, notte di Champions da incubo: nel blackout di San Siro c'è Tresoldi deluxe
Immagine box news Serie A Fiorentina, la gestione Gonçalves è un caso: tre settimane di lavoro per vederlo in campo 9'
Immagine box news Serie A Spalletti pensa al Celta Vigo e prepara nuove soluzioni in ogni reparto
Immagine box news Serie A Lazio, a Torino una grande occasione: nulla da perdere e conferme da cercare
Immagine box news Serie A Inter, un'opera da Tresoldi
Serie B
Immagine box news Serie B Siatounis: "Ho detto subito sì al Benevento, volevo questa esperienza"
Immagine box news Serie B Sampdoria, differenziato sul campo per Conti. Esposito e Meijer proseguono il recupero
Immagine box news Serie B Avellino, Di Maggio torna in gruppo: Cancellotti ancora a parte in vista del Cesena
Immagine box news Serie B Pisa, Petagna resta in dubbio per la sfida con la Cremonese
Immagine box news Serie B Arezzo, Cagnano torna in gruppo: Iaccarino in dubbio per la Sampdoria
Immagine box news Serie B Catanzaro, la panchina resta in bilico: Polito studia le alternative
Serie C
Immagine box news Serie C Giugliano, Di Napoli in bilico dopo il ko con l'Inter U23: ore decisive per il futuro
Immagine box news Serie C Altamura, dopo l'esonero di Memushaj c'è Raffaele: manca solo l'ufficialità
Immagine box news Serie C Giudice Sportivo, Pescara e Barletta le società più multate dopo l'ultimo turno
Immagine box news Serie C Perugia, inibizione fino al 13 gennaio 2027 per Gaucci: multa da 500 euro
Immagine box news Serie C Ostiamare, esperienza per la difesa: preso Cotali a parametro zero
Immagine box news Serie C Cosenza, stangata su Coppitelli: due turni di stop dopo le proteste
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Immagine box news Pronostici Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Immagine box news Calcio femminile Italia, Rosucci: "Contro la Finlandia servirà attenzione, ma avremo più spazio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Bonansea prepara la sfida alla Finlandia: "Servirà curare ogni dettaglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Greggi: "Manca visibilità, noi stiamo facendo del nostro meglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Severini ammette: "La prestazione non è stata perfetta, dobbiamo migliorare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Obiettivo raggiunto, ma dobbiamo migliorare rispetto a queste 2 gare"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
Gilberto Mora, l'Iniesta del Messico. Troppo facile scommettere su di lui, almeno 40 milioni
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto della 6ª giornata: chi sale e chi scende
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio