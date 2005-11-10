Juventus, Balzarini svela: "Alla Continassa si parla troppo e ci si allena poco"

Il giornalista Gianni Balzarini, sul proprio canale YouTube, ricostruisce alcuni passaggi del confronto alla Continassa e riporta presunte lamentele di parte dello spogliatoio.

«Ricordatevi che siete alla Juve».

Il messaggio attribuito a Carnevali durante il confronto con la squadra è semplice, ma secondo Balzarini nasconde una questione più profonda, ritrovare mentalità, carattere e senso di appartenenza.

Nel suo intervento, il giornalista prova a ricostruire cosa potrebbe essere emerso alla Continassa, riportando alcune presunte insoddisfazioni dei giocatori nei confronti del metodo di lavoro di Luciano Spalletti.

Stando a quanto riferisce Balzarini, nello spogliatoio qualcuno avrebbe lamentato troppa teoria e poco allenamento sul campo, tra le osservazioni ci sarebbe anche quella di una presenza eccessiva nell'area dei trattamenti e di un lavoro in palestra ritenuto insufficiente, il giornalista precisa di non avere conferme o prove dirette, ma ritiene che questi elementi meritino attenzione.

Balzarini mette quindi a confronto le conferenze stampa di Massimiliano Allegri e quelle di Spalletti, circa dodici minuti, in media, per il primo, contro i quasi trenta del tecnico di Certaldo. Una differenza che, rifletterebbe la tendenza di Spalletti ad approfondire molto i concetti, anche nel dialogo con i calciatori, il rischio, se questo approccio si trasferisse quotidianamente alla squadra, sarebbe quello di sottrarre tempo al lavoro pratico e creare confusione, soprattutto tra i giocatori stranieri.

Si tratta, sottolinea lo stesso Balzarini, di ipotesi e ricostruzioni da verificare. Ma il punto resta centrale, la Juventus ha bisogno di ritrovare intensità, condizione atletica e convinzione, e il richiamo di Carnevali a ricordare il peso della maglia bianconera, in questo momento, suona come un monito rivolto a tutto l'ambiente.