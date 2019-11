PSG, lanciata l'iniziativa di naming per il Parco dei Principi

Sito web per attirare grandi marchi e ribattezzare lo stadio

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - PARIGI, 22 NOV - Il Paris Saint-Germain ha lanciato un sito internet dedicato al progetto di "naming", l'assegnazione di un nuovo nome al Parco dei Principi e al centro di allenamento di Poissy. L'iniziativa è destinata ad attirare grandi marchi. Se il loro nome verrà associato allo stadio parigino, il club potrebbe incassare ogni anno diversi milioni di euro. Il sito, namingpartner.psg.fr, è di fatto il primo passo verso un nuovo rapporto di sponsorship. L'idea è quella di associare il nome di una azienda prestigiosa allo stadio e all'impianto che, a Poissy, appena fuori Parigi, sostituirà dal 2022 il vecchio terreno di allenamento del Camp des Loges. "Associate il vostro marchio al più emblematico ed emozionante monumento parigino" si legge fra l'altro sul sito. Viene descritto nei particolari anche il nuovo campo di allenamento, definito "campus di livello mondiale" e "futuro punto di riferimento in tema di performance ed eccellenza in tutti i settori". Si tratta di un complesso che si estenderà su 74 ettari e costerà fra i 250 e i 300 milioni di euro. In Francia, il Lione già incassa 3,5 milioni all'anno per il nuovo "Groupama Stadium" e l'Olympique Marsiglia 2,7 milioni per l'Orange Velodrome. (ANSA).