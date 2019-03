© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey lascia il ritiro del Galles a causa di un infortunio muscolare alla coscia, si legge sul Daily Mirror. Il futuro centrocampista bianconero, come confermato da Ryan Giggs, ha già lasciato il ritiro della Nazionale per far ritorn oa Londra, dove il suo problema fisico sarà curato dallo staff medico dell'Arsenal.