RMC SPORT - Brivio: "Chiasso, esperienza voluta. Muriel da top club"

© foto di Federico De Luca

Davide Brivio, giocatore del Chiasso, è intervenuto a RMC Sport Live Show per parlare della sua esperienza in Svizzera e non solo.

Sull’arrivo al Chiasso

"E’ stato un periodo strano, mi sono svincolato a fine agosto dal Genoa, ho avuto diverse proposte in Italia ma mi ha convinto il Chiasso, per avere una nuova esperienza e per porte che si potrebbero aprire in futuro. E sono contento della scelta che ho fatto. Tradito dall’Italia? Il calcio italiano vive una fase dove giocano molti giovani, ma io avevo voglia di provare un’avventura all’estero, per provare nuove emozioni. E’ stata una mia scelta".

Sulla Fiorentina e l’Atalanta

"Semifinale di Coppa Italia inaspettata? E’ meritata, perché se giocano bene. La Fiorentina è molto giovane e ha un mister che la fa giocare bene, così come l’Atalanta. Sarà una sfida molto bella e importante, le due squadre avranno voglia di andare in finale e le due sfide saranno da vedere fino all’ultimo respiro".

Sul suo esordio alla Fiorentina

"Mi fece esordire Prandelli in Coppa Italia e in A, è stata una bella emozione, coronavo il sogno di giocare in A. Un ricordo indimenticabile".

Sulla sua carriera

"Se tornassi indietro, rifarei le stesse cose. Sono state scelte volute, tranne in pochi casi. Ogni carriera ha alti e bassi ma si deve avere la passione e la voglia di rimanere concentrati. Bisogna sempre cercare di risalire e ho voglia ancora di dimostrare e magari tornare nel calcio italiano".

Su Di Francesco

"Già a Lecce si vedeva che aveva voglia di arrivare ad una grande squadra, aveva un gioco con palla a terra e si vedeva che aveva qualcosa in più, anche dal punto di vista umano".

Su Muriel

"Ha iniziato nel migliore dei modi, ha qualità enormi e ancora può arrivare in un top club. Con Pioli riuscirà a fare il salto di qualità. Se sente la fiducia, può fare il salto di qualità, sia lui che alla Fiorentina".