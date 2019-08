© foto di Insidefoto/Image Sport

Si chiude con un pareggio l’amichevole tra Roma e Athletic Bilbao sul campo del Renato Curi di Perugia. I giallorossi sono andati in svantaggio al 26’ del primo tempo su una disattenzione difensiva, poi nella ripresa è arrivato il pareggio su calcio di punizione dalla distanza di Kolarov. Al 64’ gli ospiti sono rimasti con un uomo in meno per via del rosso a Yuri dopo un brutto intervento su Defrel. Nel finale Raul Garcia trova il gol su calcio di rigore, mentre nel recupero arriva il gol di Pellegrini sempre dagli undici metri. Domenica 11 agosto test di lusso per la squadra di Fonseca, che sfiderà il Real Madrid allo stadio Olimpico.