© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tifosi entusiasti per i recenti risultati ma preoccupati per Edin Dzeko, il quale ha recuperato in extremis dall'influenza che lo aveva costretto a rimanere a casa per tre giorni. Il bosniaco è stato convocato da Fonseca, ma rimane in forte dubbio per la sfida all'Inter e i supporter giallorossi, accorsi a Termini per salutare la squadra in direzione Milano, lo hanno incoraggiato e non solo. Un tifoso, visto Dzeko che indossava un cappello di lana per ripararsi dal freddo, gli ha urlato: "Daje bember, copriti bene e chiudi quel cappotto!"