Roma-Inter, la moviola: dubbi sul gol di Spinazzola. Rigore per l'Inter senza discussioni

vedi letture

La Gazzetta dello Sport torna sulla moviola della sfida dell'Olimpico fra Roma e Inter. Si parte dal 46', quando Spinazzola trova il gol del pareggio: il Var Guida richiama Di Bello per il fallo nell'azione da cui scaturisce il gol, quello di Kolarov su Lautaro. Ma l'arbitro non torna sui suoi passi e, sbagliando, non annulla la rete giallorossa.

La sfida vede però altri errori sparsi nei 90', come Barella impunito su Veretout al 62'. Corretti invece il rigore assegnato all'Inter e il gol annullato a Lautaro al 54'.