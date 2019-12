Chris Smalling si gode Roma dopo aver conquistato il cuore dei tifosi giallorossi. Il difensore inglese, attualmente in prestito dal Manchester United, ha mostrato tutta la sua felicità per il primo Natale vissuto nella capitale italiana: "Felice di passare il mio primo Natale a Roma insieme alla mia famiglia", è il tweet di Smalling.

Holding the key to the city 🗝 Loving our first Christmas in Rome with the family. From mine to yours wishing you the best holiday period 🖤 pic.twitter.com/kYOvRj7DxT

— Chris Smalling (@ChrisSmalling) December 24, 2019